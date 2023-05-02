استمر 70 دقيقة.. تفاصيل حوار الرئيس السيسي مع صحيفة "أساهي" اليابانية

أجرت صحيفة "أساهي" اليابانية حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي استمر لمدة 70 دقيقة.

وقالت الصحيفة إن الحوار أجري عقب لقاء جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث كانت القاهرة المحطة الأولى في جولة كيشيدا الإفريقية التي تشمل 4 دول.

الرئيس السيسي: مصر استقبلت 9 ملايين ضيف من سوريا وليبيا واليمن والسودان

وقال الرئيس السيسي إن مصر استقبلت ما بين 8 إلى 9 ملايين لاجئ ليس فقط من السودان وإنما من دول عدة من بينها ليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد من أجل وقف إطلاق النار في السودان واللجوء إلى الحوار لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 15 أبريل.

وأوضح الرئيس السيسي أن ملايين السودانيين موجودون في مصر بالفعل، ولا يتم التعامل معهم كلاجئين وإنما ضيوف، لافتا إلى أن مصر بها ما بين 8 و9 ملايين ضيف من ليبيا وسوريا واليمن ودول إفريقية أخرى، وذلك في ظل صعوبات اقتصادية ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكراني.

وأشار إلى أن مصر وعدد كبير من الدول النامية تأثرت اقتصادياً بالأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، وظهر ذلك جلياً في ارتفاع أسعار الغذاء.

وأكد الرئيس السيسي اهتمامه الشديد بتعزيز التعاون مع اليابان. وقال إنه يريد أن تشارك الشركات اليابانية في المنطقة الاقتصادية على طول قناة السويس.

وأوضح أن الشرق الأوسط شهد خلال فترة تجاوزت 10 سنوات حالة من عدم الاستقرار وعانى الكثيرون نتيجة لذلك.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية تركز على عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى.

وعن جهود الصين للتوسط في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، قال الرئيس السيسي إن أي نية حسنة لإيجاد حل لقضايا العالم المختلفة أمر جيد، ونرحب بهذه المساهمات من الصين واليابان والولايات المتحدة، كما نأمل في التوصل إلى حل مبكر للأزمة بين روسيا وأوكرانيا حتى يعود السلام، وسندعم أي دولة يمكنها المساهمة في ذلك القرار.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا أكد الرئيس السيسي أن هناك حاجة إلى السعي لحل سلمي للقضية بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه دعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لإنهاء القتال.

وختاماً، أكد الرئيس السيسي رغبة مصر في أن تشارك العديد من الشركات اليابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.