بالتزامن مع مبادرة الرئيس.. أهم الفحوصات التي يجب على النساء القيام بها

دائما ما يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة أهمية خاصة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بصحتها وتثقيفها ومنا المبادرة الخاصة بصحة المرأة.

في ظل الأدوار الأسرية والوظيفية والمنزلية، غالبًا ما تنسى المرأة إعطاء الأولوية لصحتها، والتي يجب أن تكون أحد أهدافها المهمة في الحياة والتي تتطلب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الإجهاد وتناول الطعام بشكل صحيح.

فيما يلي قائمة بالفحوصات الصحية المهمة التي يجب على النساء إجراؤها بشكل روتيني بالتزامن مع مبادرة الرئيس من أجل صحة المرأة:

فحص سرطان الثدي

يتكون فحص سرطان الثدي من فحوصات سريرية وفحص تصوير الثدي بالأشعة السينية، إذا كان عمرك يتراوح بين 18 و 39 عامًا فقد يقوم طبيبك بإجراء فحص سريري للثدي.

الكشف عن سرطان عنق الرحم

يشمل فحص سرطان عنق الرحم اختبار مسحة عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

يمكن للطبيب أن يأخذ مسحة عنق الرحم لفحص خلايا عنق الرحم لفهم خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، والذي عند اكتشافه مبكرًا يكون قابلاً للعلاج بدرجة كبيرة.

اختبارات وظائف الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات الرئيسية المعروفة باسم هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، وكلاهما يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وقد لوحظ أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية من الرجال.

اختبارات نقص فيتامين

تشير العديد من التقارير إلى أن النساء أكثر شيوعًا في نقص فيتامين د و ب 12، وبالتالي فإن مستويات الفيتامينات لها أهمية قصوى لحالتك الصحية المثلى، حيث كشفت الأدلة أن نقص فيتامين ب 12 للنساء اللواتي يخططن للحمل أو الحوامل يمكن أن يسبب عواقب وخيمة.

فحص ضغط الدم

العديد من العوامل الهرمونية ونمط الحياة لدى النساء مثل انقطاع الطمث ومضاعفات الحمل والتوتر يمكن أن تسبب اختلافات في ضغط الدم، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.