الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية لرصد المخالفين فى القاهرة والجيزة

حملات مرورية
حملات مرورية

تعزيزًا لحضورها في الشوارع والميادين، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوسيع خدماتها المرورية على المحاور الرئيسية.

يهدف ذلك إلى إزالة أي عطل مروري أو حوادث تعيق حركة المرور في شوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين والطلاب إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن. 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مرور القاهرة الخدمات المرورية حملات مرورية

الأكثر قراءة

سعد موسى مندوبا لمصر في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

أمريكا تقدر خسائر روسيا فى أوكرانيا بـ20 ألف جندى فى 5 أشهر

"آراب نيوز": خطة من مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة لتعزيز قطاع السياحة

تقرير: الاكتشافات الأثرية تُحيي الآمال بتعزيز السياحة الثقافية في مصر

"القاهرة الإخبارية": انقطاع دائم للتيار الكهربائى والمياه بأحياء الخرطوم

"القاهرة الإخبارية": طائرات الجيش تؤمن سماء مدينة أم درمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي