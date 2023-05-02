تعليم شمال سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية

أعلنت إدارة التعليم الإعدادي بمحافظة شمال سيناء، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدارس المحافظة، الخاصة بالترم الثاني 2023 لمدارس التعليم العام، الرسمي، الخاصة، اللغات والتكميلية، والتي من المقرر أن يخوضها الطلاب خلال الشهر المقبل.

وينشر "الدستور" لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة شمال سيناء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، والتي من المقرر أن يخوضها الطلبة والطالبات في الموعد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة ما بين السبت 13 والخميس 18 مايو الجاري.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023 شمال سيناء لكل المدارس الرسمية، اللغات الخاصة كالتالي:

السبت 13 مايو 2023:

اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 إلى 11:30 صباحًا- والتكميلي من 2 إلى 4:30 عصرًا- التربية الدينية من 12 لـ1:30 ظهرًا- والتكميلي من الساعة 5 إلى 6:30 مساءً.

الأحد 14 مايو: الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 صباحًا- والتكميلي من 1 إلى 3 ظهرًا- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 10:30 الى 11:30 صباحًا- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 إلى الساعة 12:30 ظهرًا.

الإثنين 15 مايو: العلوم من 9 إلى 11 صباحًا- والتكميلي من 11:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

الثلاثاء 16 مايو: الهندسة من 9 لـ11 صباحًا- والتكميلي من 2 إلى 4 عصرًا- التربية الفنية من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا- والتكميلي من 4:40 إلى 6:30 مساءً.

الأربعاء 17 مايو: اللغة الإنجليزية من 9 لـ11 صباحًا- والتكميلي من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا.

الخميس 18 مايو: الدراسات الاجتماعية من 9 وحتى 11 صباحًا- والتكميلي 11:30 ظهرًا إلى 1:30 ظهرًا.