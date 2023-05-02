"القاهرة الإخبارية": إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل بعد وفاة أسير فلسطينى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأنه تم إطلاق 3 صواريخ، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد وفاة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأكدت أن صفارات الإنذار دوت في المناطق المتاخمة لغزة، بعد أن أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية، أن الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، توفي اليوم الثلاثاء في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يومًا.

وقالت إدارة السجون إن "عدنان" رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه"، مضيفة أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث تم الإعلان عن وفاته.