المغرب وروسيا يستأنفان الرحلات الجوية بين موسكو والدار البيضاء

أفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، بأن موسكو والرباط استأنفتا حركة النقل الجوي، اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق رحلات مباشرة بين موسكو والدار البيضاء.

وفي مارس 2022، علقت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الرحلات الجوية إلى روسيا، وقبل ذلك، كانت الشركة قد علقت الرحلات إلى روسيا بسبب وباء "كوفيد-19"، تم تعليق الرحلات الجوية في مارس 2020، واستؤنفت في أوائل فبراير 2022، (وتم تعليقها مرة أخرى بعد شهر).

وسيتم تسيير الرحلات على طريق موسكو (مطار دوموديدوفو) - الدار البيضاء، مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى نهاية موسم الصيف، وستكون فترة الطيران 6 ساعات و15 دقيقة.

وتسعى روسيا إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع العديد من الدول الأفريقية، وفقاً لما جاء على لسان مدير قسم الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو، ، مشيراً إلى أن البلاد تدرس لوجستيات هذا الأمر.



ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن تكاتشينكو قوله: نناقش مع العديد من الدول احتمالات استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، ولكن هنا تدخل قضايا الجدوى الاقتصادية، وسعة حركة الركاب، وتوفير حريات الطيران الواضحة.



وأشار إلى أن السلطات تعمل على تحديث اتفاقيات الخدمة الجوية مع العديد من الدول، وإيجاد ناقلات جديدة، وهذا عمل شامل سيستمر، وسيؤدي إلى نتيجة جيدة.



وخلال الفترة الماضية، عملت روسيا على تعزيز علاقتها مع دول أفريقيا، خصوصاً بعد العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا، وأدت إلى عزل موسكو عن أوروبا وفرض الكثير من العقوبات التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد ومنع موسكو من تمويل الحرب.



وخلال مارس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني “روسيا - أفريقيا في موسكو”، إن بلاده تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية، وستواصل ذلك ، مشيراً إلى أن هذه من الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.