الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بمنطقة الأمل فى بورسعيد وإنقاذ شخص من النيران

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد،في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من السيطره علي حريق اندلع في غرفة نوم بمنطقة الأمل نطاق حي الضواحي، وإنقاذ شخص كان بداخلها بعد أن حاصرته النيران والدخان الكثيف.

 

وكانت قد تلقت  الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المنازل بالدور الاخير بمنطقة الأمل نطاق حي الضواحي.

 

 وعلى الفور تم الدفع بفريق وسارتين إطفاء بقياده العقيد هاني المهدي رئيس قسم الأطفاء بالحماية المدنية، حيث وصل الفريق خلال دقائق وتمت السيطرة على الحريق وإنقاذ شخص كان بداخل الوحدة السكنية دون وقوع إصابات له.

 

وعمل فريق الإطفاء بعد السيطرة على آلسنة اللهب، على تبريد أثار الحريق، وذلك لضمان عدم تصاعد النيران مرة أخرى، أو تصاعد أدخنة قد توثر على صحة وسلامة المواطنين. 

 

وأكد مصدر بهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحريق، وأكد أن سيارات الإسعاف التي كانت متواجدة بالموقع لم تتعامل مع أي حالات. 

 

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد بلاغًا من العقيد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بالحريق، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

الأمل التحقيق الحماية المدنية تسيطر الحماية المدني إطفاء أحد المنازل

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