خاص.. اتحاد الكرة يتواصل مع بيراميدز لخوض السوبر بدلا من الزمالك

تواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مع نادى بيراميدز لمعرفة قرارهم بشأن خوض مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل بدلا من الزمالك، بعد قرار الأخير بالانسحاب من السوبر اعتراضا على قرارت لجنة الاستئناف، بتأجيل البت فى تظلم الأهلي فى عقوبة محمود كهربا لاعب الفريق.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة لن يلغي مباراة السوبر والمباراة ستقام بين الأهلى وبيراميدز بعد انسحاب الزمالك.

وواصل المصدر أن المباراة ستقام في موعدها يوم الجمعة المقبل بالإمارات بين الأهلى وبيراميدز، حال إصرار الزمالك على الانسحاب.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة يتابع الموقف وينتظر القرار الرسمي من الزمالك بالانسحاب.

وانتهت لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين، المستشار عمر الفاروق إسماعيل، من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة.

كما ناقشت اللجنة أيضًا الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإدارى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.

وقررت اللجنة وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.

وكانت لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس، قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة، بناء على الشكوى المقدمة من جانب نادى الزمالك بسبب الفيديو المنتشر لكهربا يوجه السباب لجماهير الزمالك عقب مباراة القمة.

وتقدم الأهلي بتظلم على قرار لجنة الانضباط أمام لجنة التظلمات لوقف قرار الانضباط.