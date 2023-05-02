دراسة: جراحات إنقاص الوزن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت نتائج دراسة حديثة، أن جراحات إنقاص الوزن مثل تكميم المعدة، تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بأكثر من النصف، ولها تأثير وقائي ضد تكوين الخلايا السرطانية.



وقالت الدراسة التي أعدها موقع “talker”، الأمريكي، إن نسبة 9% من الذين لم يخضعوا لعملية إنقاص الوزن أصيبوا لاحقًا بسرطان مرتبط بالسمنة.

وذكرت الدراسة، أن معظم الناس يخضعون لعملية جراحية للتنحيف وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن العلماء يجدون المزيد من الفوائد، وهي أن 4% فقط من المرضى الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن أصيبوا بسرطان مرتبط بالوزن في متابعة لمدة 10 سنوات.

وأوضحت أن من بين الذين لم يخضعوا لهذا الإجراء، بعد 10 سنوات، تم تشخيص 8.9% منهم بسرطان مرتبط بالسمنة.

ونظرت الدراسة في سجلات أكثر من 55700 مريض يعانون من السمنة المفرطة وخضعوا لعملية جراحية وقارنتهم مع نفس العدد من المرضى المماثلين الذين لم يخضعوا لعملية جراحية.

وخضع المرضى لمجموعة من العمليات بما في ذلك عمليات تكميم المعدة وتكميم المعدة وعمليات ربط المعدة.

وفي متابعة لمدة 10 سنوات كان عدد المرضى الذين أصيبوا بأمراض سرطانية مرتبطة بالسمنة 2206 بين أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية و4960 من بين أولئك الذين لم يجروا عمليات جراحية.

ومن بين المشاركين الذين خضعوا لعملية جراحية أصيب 501 بسرطان الثدي، وأصيب 201 بسرطان القولون، و969 مصابًا بسرطان الكبد، و 54 مصابًا بسرطان البنكرياس، و130 مصابًا بسرطان المبيض، وتعين علاج 154 منهم من سرطان الغدة الدرقية.

ومن لم يخضعن لعملية جراحية، 751 شخصًا مصابون بسرطان الثدي، و360 مصابًا بسرطان القولون، و2198 مصابًا بسرطان الكبد، و86 مصابًا بسرطان البنكرياس، و214 عولجوا من سرطان المبيض، و175 مصابًا بسرطان الغدة الدرقية.

وأخذ الفريق القائم علي الدراسة في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى مثل تاريخ التدخين وتعاطي الكحول وأمراض القلب والعلاجات الهرمونية والأمراض الأخرى.