خاص.. مصدر يوضح حقيقة موافقة بيراميدز على اللعب أمام الأهلى فى نهائى السوبر

نفي مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، فكرة السفر إلى الإمارات، والمشاركة امام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري حال انسحاب الزمالك.

واضاف المصدر، خلال تصريحاته الخاصة، أن فريقه غير مؤهل للعب أمام الأهلي في كأس السوبر واللاعبون بحاجة لوقت لالتقاط الأنفاس بعد الخروج من الكونفيدرالية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية شائعات قوية تؤكد اتجاه إدارة الزمالك للانسحاب من المباراة؛ اعتراضًا على مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا وعدم إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

من جانب آخر ما زال توابع الخروج الأفريقي المبكر والمفاجئ لبيراميدز، من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يلقي بظلاله بكل عنف داخل جدران النادي السماوي.

ويرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية توابع هذا الخروج المهين للسماوي من المسابقة القارية.

وقال المصدر: "الفترة المقبلة لا تتحمل أخطاء اللاعبين الكبار، فهم ذوو أسماء لامعة ودوليون، ولكن على أرض الواقع فهم هواة".

وأضاف: "الفريق يدفع ثمن أخطائهم القاتلة والكارثية التي كلفت بيراميدز، فقدان البطولات وتوديع الأخرى، متسائلا "كيف يحصل هؤلاء على هذه الملايين؟".

وأكمل المصدر: "هناك مذبحة كروية شاملة ستحدث داخل الفريق نهاية الموسم الجاري، تتمثل في الاستغناء عن بعض الكبار واستبدالهم بآخرين جعانين بطولات وألقاب".

وواصل: "المال ليس كل شيء، فنحن نوفر ملايين المليارات للجيل الحالي للاعبين وكل ما يريدون، لكن المحصلة النهائية لهما صفر، إذ لا بد من تحرك فوري".

وأشار المصدر إلى وجود اتجاه قوي داخل إدارة السماوي، بعدم تجديد عقد الثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي والاكتفاء بما قدمه للفريق على مدار المواسم الماضية.

واختتم قائلا: "إكرامي يواجه شبح الإيقاف من قبل لجنة الانضباط بالكاف بسبب تعاطي بعض الأدوية المنشطة، أما أحمد فتحي فأعتقد ليس لديه جديد لكي يقدمه".

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، قد ودع منافسات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الثانية على التوالي، عقب الهزيمة المفاجئة أمام ماورومو جالانتس الجنوب إفريقي “المغمور”، أمس الأحد، بهدف نظيف.

وكانت مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.