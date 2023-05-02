تفاصيل حضور الأمير هارى حفل تتويج الملك تشارلز.. ما مدة بقائه فى بكنجهام؟

كشفت تقارير بريطانية عن الوقت الذي سيمضيه الأمير هاري، خلال حضوره حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، في السادس من مايو المقبل، قادمًا من نيويورك.

وأكدت مجلة people، أن وقت رحلة الأمير هاري سيكون سريعا للغاية، ولن يتجاوز لـ24 ساعة، إذ أنه سيقوم بحضور حفل تتويج والده التاريخي بجوار الملكة كاميلا في وستمنستر أبي يوم السبت 6 مايو، وهو اليوم الذي يتوافق مع عيد ميلاد الأمير آرتشي الرابع - ابن هاري وميجان.

ورجحت التقارير أن الأمير هاري، سوف يبرر رحيله السريع برغبته في حضور حفل عيد ميلاد "آرتشي"، إذ أنه يحضر دون زوجته ميجان ميركل وأطفاله.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن: "سوف يدخل هاري ويخرج من المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة، لافتة إلى أنه سوف يؤدي فقط خدمة التتويج، ثم يغادر.

وفقًا لـ people، سيصل دوق ساسكس يوم الجمعة ويعود على متن طائرة في غضون ساعتين بعد انتهاء خدمة الكنيسة يوم السبت.

وتستغرق الرحلة عبر المحيط الأطلسي التي تزيد عن 5400 ميل حوالي 11 ساعة طيران دون توقف، مع فارق التوقيت، مما يجعله في منزله في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي وابنته الأميرة ليليبت وزوجته ميجان ماركل بحلول المساء.

حضور الأمير هاري حفل تتويج تشارلز الثالث

وفي 12 أبريل الماضي، أعلن قصر باكنجهام أن الأمير هاري سيدعم والده بحضوره حفل التتويج بينما تظل ميجان في كاليفورنيا مع طفليهما الصغيرين.

وقالوا في البيان: "يسعد قصر باكنغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر خدمة التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 مايو، ستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".