الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء داود: الحوار الوطنى "ليس بدعة" لكنه دعوة للتفكير خارج المؤسسات الدستورية

ضياء الدين داوود
ضياء الدين داوود

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الدعوة لإيجاد حوار وطني كانت بدافع أن هناك أزمة تحتاج إلى التفكير خارج المؤسسات الدستورية. 

الحوار ليس بدعة ولكن مصاحبًا لأزمات

أضاف داوود، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي أن الحوار ليس بدعة، لكن مصاحبًا لأزمات، نظرًا لأن المؤسسات السياسية سواء البرلمانية أو التنفيذية هى تتحاور للوصول لأفضل حلول كسلطات منتخبة، لكن دعوة سلطات غير منتخبة لتبادل الأفكار معناه وجود مشكلة ما سواء سياسية أو اجتماعية لن تستطيع السلطات المتعاقبة حلحلتها. 

أشار إلى أن الاختلاف في اتخاذ القرارات أمر محمود، لأنه في النهاية يتخذ قرارا، والأطراف تنتظر نتيجة هذه القرارات وإذا كانت سلبية، وما يترتب على ذلك هو المحاسبة، مؤكدًا أن أجهزة الدولة دورها محاسبة كل من تستطيل يده على المال العام أو قوت المصريين.

وتابع: أنه دائمًا التنافسية مع قواعد العدالة والشفافية تكون لصالح المواطن، سواء تنافسية سلعية أو سياسية.

ضياء الدين داوود حوار وطني ليس بدعة لتفكير المؤسسات الدستورية اتخاذ القرارات المحاسبة

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