الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام السقا عن وفاة مصطفى درويش: "اعتقدت أنه مقلب أو صفحته مسروقة"

عصام السقا
عصام السقا

نعى الفنان عصام السقا، صديقه الفنان مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا اليوم بشكل مفاجئ بعد إصابته بسكته قلبيه، ورحل عن عمر يناهز الـ 43.

وقال عصام السقا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "dmc": "قرأت منشور شقيق مصطفى دوريش، ولم أتوقع أنه هو من توفي رغم تعليقي واعتقدت أنه شخص آخر، وتحدثت مع صديق لي للذهاب معه للعزاء".

وأضاف: "وجدت صديق اتصل علي وسألني عن حقيقة وفاة مصطفى، فقلت له إنه شقيقه، وعدت للمنشور وتأكدت من الخبر وفي البداية توقعت الأمر مقلبًا أو أن الصفحة مسروقة، ولكن تأكدت من الخبر من المستشفى". 

الناس استكثرت نجاحه وفرحته

وتابع: "مصطفى درويش كان بني آدم، وإنسان وزعلي أنه تم محاربته كثيرًا والتحدث عليه في ضهره، والناس استكثرت عليه نجاحه وفرحته، ولكنه كان إنسان خير ولم يغضب يومًا من أحد هاجمه أو تحدث عنه بسوء".

وأكد أنه ليس صحيحًا أن مصطفى دوريش كان مكتئبًا أو مصابًا بأزمة نفسية.

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