الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش بنود الخطة الاستثمارية للعام الحالي

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأ.رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومدير مديرية الطرق ومديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وقد اطلعت "المحافظ "على آخر المستجدات ببنود الخطة وعرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة، وكذلك الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات المدرجة بالخطة بنطاق مركز ومدينة فارسكور، حيث شددت خلالها على الإسراع بمعدلات التنفيذ.

وفى سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الأعمال المدرجة بالخطة، وفقا للجداول الزمنية المحددة، حيث وجهت "محافظ دمياط" بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم استكمال أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى تستمر حتى ١٩ مايو المقبل ،مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٣٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ٩٩٤٧م٢.

وأضافت "المحافظ" وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى مطلع هذا الأسبوع  ٧٣حالة بمساحة ١٣٤٨٥م٢، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد ،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون.

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