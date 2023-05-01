"الزراعة": وارداتنا من اللحوم لن تتأثر بالأحداث فى السودان

كشف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تأثير الحرب في السودان على استيراد مصر للحوم السودانية.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات المتعلقة بالإنتاج الحيواني الوطني، باعتباره جزءًا من الأمن القومي.

الدول التي تستورد مصر منها اللحوم

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن مصر تستورد اللحوم من تشاد والصومال والسودان، مؤكدًا أن هناك تنوعًا في مصادر استيراد اللحوم.

وأوضح: كنا نستورد 20 ألفًا من رؤوس الماشية، والفترة المقبلة سيكون هناك توفير مصادر الإنتاج الحيواني الوطني، والتي تصل إلى 56%، وقاربت على 70% من الإنتاج المحلي.

وكشف أن أسعار اللحوم البلدي في منافذ الوزارة تصل إلى 190 جنيهًا.