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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة



نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات الدوري المصري

موعد مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب

الساعة 7:00 مساء

وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS



موعد مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي

الساعة 9:00 مساء

وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد × الباطن

الساعة 7:00 مساء

وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports

أبها × العدالة

الساعة 7:00 مساء

وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports

الخليج × الاتفاق

الساعة 9:30 مساء

وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports



الطائي × الفيحاء

الساعة 9:30 مساء

وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports









مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect

ألميريا × إليتشي

الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي × نابولي

الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS