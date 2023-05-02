الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة

ينال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام عشاق الساحرة المستديرة الذين يحرصون على متابعة البطولات في مختلف الأندية.
 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة لها.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

 

موعد مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب 
الساعة 7:00 مساء 
وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS
 

موعد مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي 
الساعة 9:00 مساء
وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

 

الرائد × الباطن 
الساعة 7:00 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports

أبها × العدالة 
الساعة 7:00 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports

الخليج × الاتفاق 
الساعة 9:30 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports
 

الطائي × الفيحاء 
الساعة 9:30 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports

 

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

 

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي 
الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا 
الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة 
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect

ألميريا × إليتشي 
الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة 
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد 
الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة 
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي × نابولي 
الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة 
وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS

 

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