مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة
نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري المصري
موعد مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب
الساعة 7:00 مساء
وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS
موعد مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي
الساعة 9:00 مساء
وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الرائد × الباطن
الساعة 7:00 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports
أبها × العدالة
الساعة 7:00 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports
الخليج × الاتفاق
الساعة 9:30 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports
الطائي × الفيحاء
الساعة 9:30 مساء
وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
موعد مباراة أرسنال وتشيلسي
الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
موعد مباراة برشلونة وأوساسونا
الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect
ألميريا × إليتشي
الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect
موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي × نابولي
الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة
وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS