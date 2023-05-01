في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ27 للدوري الممتاز

تعود غدا الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز من جديد (موسم 2022/2023)، والتي تقام على مدار 4 أيام متتالية، بعد فترة توقف قصيرة، بسبب إقامة بعض المؤجلات وانشغال الأهلي بموقعة الرجاء المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الـ27 للدوري الممتاز

وتشهد هذه الجولة، التي من المقرر أن تنتهي الجمعة المقبلة، إقامة 7 مباريات من أصل 9، بعد تأجيل كلاسيكو الإسماعيلي والزمالك، بسببب ارتباط الأخير بقمة السوبر أمام غريمه التقليدي الأهلي، بالإضافة للأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويقدم لكم « الدستور » في السطور التالية، مواعيد الجولة الـ27 للدوري باليوم والساعة

الثلاثاء 2/5/2023

غزل المحلة & سموحة.. السادسة مساء، ستاد المحلة.

حسم التعادل السلبي نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

وستكون المباراة بمثابة الظهور الرسمي الأول لـ"رضا شحاته"، المدير الفني الجديد لزعيم الفلاحين، خلفا لعبدالباقي جمال، الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

الداخلية & إنبي.. الثامنة والنصف مساء، ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

كان التعادل السلبي هو الحاضر خلال الدور الأول.

الأربعاء 3/5/2023

أسوان & المصري البورسعيدي.. السابعة مساء، ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحقق زهرة الجنوب الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2/1.

الخميس 4/5/2023

المقاولون العرب & البنك الأهلي.. السابعة مساء، ستاد الجبل الأخضر.

استطاع البنك الأهلي الفوز خلال الدور الأول بنتيجة 2/1.

حرس الحدود & طلائع الجيش.. السابعة مساء أيضا، ستاد المكس بالإسكندرية.

حسم التعادل الإيجابي 2/2 نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

فيوتشر & فاركو.. التاسعة والنصف مساء، ستاد السلام.

بنتيجة 3/2، حقق فيوتشر الفوز خلال مواجهة الدور الأول.

الجمعة 5/5/2023

الاتحاد السكندري & بيراميدز.. الخامسة مساء.. ستاد الإسكندرية.

اكتسح السماوي نظيره زعيم الثغر بنتيجة 3/0، خلال مواجهة الدور الأول.

مواعيد مؤجلتي الجولة الأسبوع الـ27 للدوري

بينما يقام كلاسيكو الإسماعيلي والزمالك يوم 13 مايو الجاري على ستاد الإسماعيلية، أما الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم 29 من الشهر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.