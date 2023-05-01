رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور حسام عبدالغفار لندبه مساعدًا لوزير الصحة

هنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسام عبدالغفار، بمناسبة ندبه للعمل مساعداً لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، إلى جانب عمله بالوزارة متحدثا رسمياً، ومشرفا على المركز الإعلامي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد أصدر قراراً وزارياً بندب الدكتور حسام عبدالغفار، للعمل مساعداً لشئون التطوير المؤسسي، حيث كان يشغل عمل رئيساً لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة الفيوم، ثم مديراً عاماً لمستشفيات جامعة الفيوم ومستشارا إعلامياً ومتحدثاً رسميا لوزارة الصحة والسكان في الفترة من 2014 إلى 2015، ثم أمين مساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، وأمينًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما كُلف بالعمل متحدثًا لوزارة الصحة منذ شهر نوفمبر عام 2021 وحتى تاريخه.

فيما شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

وأوضح عبدالخالق، أن الاجتماع ناقش استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني من العام الجامعى 2022/ 2023، خاصة فى ظل انطلاق ماراثون الامتحانات والتي من المقرر أن يبدأ في أوائل شهر يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الاجتماع ناقش أيضاً عدة ملفات من أهمها أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وبحث قواعد قبولهم بالجامعات المصرية، كما ناقش المجلس مستجدات تنسيق العام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

وأضاف عبدالخالق أن الدكتور أيمن عاشور قدم خلال الاجتماع عرضاً توضيحياً حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030، موضحاً ان الاجتماع ناقش أيضاً عددا من الموضوعات والقضايا الجامعية، وتقارير عن إنجازات الجامعات ومراكزها الخدمية.