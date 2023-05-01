الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زوسر تيتو لـ"صالون التنسيقية": ضرورة إصدار قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة إصدار قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز لأن الدستور المصري ينص على ذلك الأمر، مضيفًا أنه حتى الآن لا يظال القانون حبيس الأدراج.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي".

وأكد تيتو، على ضرورة وجود آلية مباشرة من الشخصيات الاعتبارية، وأن تكون المفوضية مؤسسة لأنه يوجد طموحات كبيرة لإعداد مشروعات للقوانين تخدم عمل مفوضية المساواة وعدم التمييز.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

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