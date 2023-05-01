الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برئاسة مصر.. جلسة طارئة بـ"جامعة الدول" لمواجهة التداعيات بالسودان

جامعة الدول
جامعة الدول

استأنف مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاته، الإثنين، بشأن السودان حيث عقد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية ومجلس وزراء الصحة العرب جلسة طارئة لمواجهة التداعيات الإنسانية والصحية على الشعب السوداني جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة.

من جانبه، صرح مصدر مسئول بجامعة الدول العربية بأن مجلس الجامعة اجتمع اليوم على مستوى المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، برئاسة مصر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم غد لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.

مجلس جامعة الدول العربية وزراء الشؤون الاجتماعية جلسة طارئة التداعيات الإنسانية الإشتباكات المسلحة السودان

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