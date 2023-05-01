بكاء مفيدة شيحة على الهواء بعد وفاة مصطفى درويش.. وتنعيه بكلمات مؤثرة

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن صدمتها لوفاة الفنان مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا اليوم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ43 عامًا بعد تعرضه لسكته قلبية، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء.

وعبرت مفيدة عن صدمتها من خبر وفاته قائلة خلال حلقة برنامج “الستات”، والمذاع عبر فضائية “النهار”: "خبر رحيله كان صدمة للجميع، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

رحيل مصطفى درويش سبب صدمة بالوسط الفني

وأضافت: "رحل الفنان الجميل مصطفي درويش وسبب حالة من الصدمة داخل الوسط الفني، وهذا الخبر هزنا كلنا واتخضينا، وكان شخص جميل ورائع، وله أعمال فنية ناجحة وقدم في السباق الرمضاني الماضي ثلاثة أعمال فنية".

وتابعت: "واضح أنه كان مرهقًا، وكان في حاجة مضيقاه، يمكن ضغط نفسي، وأشياء كانت تؤرقه، وهذا انطباعي الشخصي من متابعتي له على السوشيال ميديا".