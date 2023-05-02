الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ماذا تعرف عن فوبيا النوم؟.. أعراضه ونصائح للتغلب على اضطرابات القلق

فوبيا النوم
فوبيا النوم

 “ فوبيا النوم” نوع من اضطرابات القلق التي تنطوي على خوف شديد من النوم أو الاستمرار فيه ، ويمكن أن يكون لها تأثيرا مدمرا على الصحة العقلية وحتى الرفاهية الجسدية.

وفقًا لموقع "Metro" تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يعاني من الأرق ، وهو اضطراب في النوم على نطاق أوسع ينطوي على صعوبة في النوم.

ما سبب الخوف من النوم؟

يمكن أن يحدث الخوف من النوم من خلال مجموعة عوامل، منها التجارب الصادمة السابقة أثناء النوم ، والقلق والاكتئاب ، أوحالة طبية ، مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق، يمكن أيضًا أن ينجم عن الخوف من فقدان السيطرة أثناء النوم أوالكوابيس والسير أثناء النوم.

ما هي الأعراض؟

يمكن أن يظهر الخوف من النوم عقليًا وجسديًا، على النحو التالي:

الشعور بالخوف أو القلق عند التفكير في النوم أو مع اقتراب موعده 

تأخير النوم أو السهر لأطول فترة ممكنة

نوبات الهلع عند حلول وقت النوم

تكافح للتركيز على الأشياء التي لا تتعلق بالنوم

الشعور بالضيق أو التقلبات المزاجية.

يمكن للحالة أيضًا أن تسهل الأعراض الجسدية ، مثل:

الغثيان أو مشاكل في المعدة

ضيق في الصدر، ارتفاع معدل ضربات القلب عند التفكير في النوم.

التعرق أو القشعريرة أو فرط التنفس.

انخفاض وظيفة المناعة.

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نصائح للتعامل مع الخوف من النوم

 

  • اصنع روتينًا مهدئًا لوقت النوم: سواء بقراءة كتاب، الاستحمام أو الاستماع لبعض الضوضاء البيضاء، فإن إدخال بعض الانتظام قد يساعد في تخفيف أي قلق مرتبط بالنوم.
  • يساعد الروتين في إرسال إشارة لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء.
  • تأكد أن غرفة نومك مظلمة وهادئة، وأن سريرك مريح.
  • تساعد تقنيات الاسترخاء أيضًا في تخفيف القلق ، والحفاظ على هدوء العقل والجسم.
  • تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم.
  • تجنب الانخراط في أنشطة تحفز عقلك - مثل التمرين أو مشاهدة التلفزيون قبل النوم.
  • يزيد التمرين المكثف من الأدرينالين في النظام ، مما يساهم في زيادة نشاط أدمغتنا ليلا.
  • التغلب على فوبيا النوم يتطلب وقتًا وجهدًا ، ومع آليات التأقلم، يتحسين نومك وتستمتع بحياة أفضل.
ما الذي يسبب الخوف من النوم الخوف من النوم التجارب الصادمة الغثيان أو مشاكل في المعدة معدل ضربات القلب ضيق في الصدر

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