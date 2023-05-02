ماذا تعرف عن فوبيا النوم؟.. أعراضه ونصائح للتغلب على اضطرابات القلق

“ فوبيا النوم” نوع من اضطرابات القلق التي تنطوي على خوف شديد من النوم أو الاستمرار فيه ، ويمكن أن يكون لها تأثيرا مدمرا على الصحة العقلية وحتى الرفاهية الجسدية.

وفقًا لموقع "Metro" تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يعاني من الأرق ، وهو اضطراب في النوم على نطاق أوسع ينطوي على صعوبة في النوم.

ما سبب الخوف من النوم؟

يمكن أن يحدث الخوف من النوم من خلال مجموعة عوامل، منها التجارب الصادمة السابقة أثناء النوم ، والقلق والاكتئاب ، أوحالة طبية ، مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق، يمكن أيضًا أن ينجم عن الخوف من فقدان السيطرة أثناء النوم أوالكوابيس والسير أثناء النوم.

ما هي الأعراض؟

يمكن أن يظهر الخوف من النوم عقليًا وجسديًا، على النحو التالي:

الشعور بالخوف أو القلق عند التفكير في النوم أو مع اقتراب موعده

تأخير النوم أو السهر لأطول فترة ممكنة

نوبات الهلع عند حلول وقت النوم

تكافح للتركيز على الأشياء التي لا تتعلق بالنوم

الشعور بالضيق أو التقلبات المزاجية.

يمكن للحالة أيضًا أن تسهل الأعراض الجسدية ، مثل:

الغثيان أو مشاكل في المعدة

ضيق في الصدر، ارتفاع معدل ضربات القلب عند التفكير في النوم.

التعرق أو القشعريرة أو فرط التنفس.

انخفاض وظيفة المناعة.

نصائح للتعامل مع الخوف من النوم