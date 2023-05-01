هشام عبدالعزيز: لا بد من وجود المحليات لتخفيف العبء على النواب

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك قصورا في الواقع السياسي فلا توجد تربية سياسية صحيحة، مؤكدًا أهمية وجود المحليات لتخفيف العبء على النواب، لافتا إلى أنه لن يظهر الحوكمة السياسية ولا الجهود السياسية التى تبذلها الدولة مالم يظهر قانون المحليات الذي يربي أجيالا لديها وعي سياسي.



وأكد «عبدالعزيز»، أهمية مناقشة ملف الاقاليم الاقتصادية، وإعادة تقسيم الدوائر بشكل يكفل للأقاليم استغلال الموارد المتاحة بكل إقليم لتحقيق التنمية وإنشاء فرص اقتصادية مهمة، محذرًا من خطورة عدم وجود المحليات خاصة أنها القادرة على حل الأزمات اليومية للمواطنين مطالبًا بسرعة إصدار القانون وحوكمة الإدارة المحلية.

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.



واستضافت «الدستور» اليوم، قيادات التيار الإصلاحي الحر؛ للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.



شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم: ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.

وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب وهم: د. عمرو نبيل وهشام عبدالعزيز وأحمد عبدالقادر ود ايمن مرسى وعلاء مصطفى وأحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد اسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.