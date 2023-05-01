الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الأسبوع.. اضطراب في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل

الطقس
الطقس

أجواء باردة مازالت تسيطر على الطقس خلال هذه الأيام على كافة أنحاء البلاد، حيث شهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة فتكون الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب المناطق ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشماليه حار على جنوب الصعيد. 

وأعلنت هيئة الأرصاد، في منشور عبر "فيسبوك" درجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس خلال الفترة من 2-7 مايو 2023، وذلك ما نقدمه في السطور التالية:

درجات الحرارة المتوقعة بداية من غدٍ الثلاثاء حتى الأحد 7 مايو 2023:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 2 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 4 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 5 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 6 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 7 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الطقس جنوب سيناء الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد

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