دكتورة تغذية توضح أسباب اختلاف معدلات حرق الدهون بين الأشخاص

كشفت الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، أسباب زيادة الحرق بالجسم عند بعض الأشخاص واختلافها عند الأخرين.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن هناك عوامل كثيرة لزيادة الحرق بالجسم، منها تحكم الكتلة العضلية في الجسم وكذلك معدل الهرمونات لأن بعضها يؤدي لزيادة الحرق، وكذلك الحالة النفسية لأن الضغط النفسي يزيد من معدل الحرق، وأيضًا العمل الذي يعتمد على الذهن يزيد من معدل الحرق، وكذلك نظام الحياة اليومية.

وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الأشخاص لا تملك أجسادهم القدرة على التخزين لأن عدد الخلايا الدهنية في الجسم أقل من غيرها وهذه هبة من الله.

الإفطار الصحي ودوره في التخسيس

وتابعت، أن الوجبات الرئيسية لا يجوز تفويت أي منها، والفطار الصحي يكون بيضتين وربع رغيف أوقطعة جبنه أو طبق فول صغير بالزيت الحار، لأن الجسم يحتاج للدهون المفيدة والتي تساعد الدورة الدموية وتخلص الشخص من مشاكل القلب والإمساك.