الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري": حملة إزالات موسعة للتعديات ضمن الموجة 21

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار الإدارات المركزية للموارد المائية والري وقطاع تطوير وحماية نهر النيل، فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف بمختلف محافظات مصر، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة والحد من المخالفات على المجرى المائي.

وأشارت الوزارة، إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية المختصة، ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

يأتى ذلك فيما شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، حملات إزالة للتعديات على نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، حيث تم إزالة 9 حالات تعدِ في محافظات "الدقهلية – أسيوط – القليوبية"، وبذلك يصل إجمالي المخالفات المزالة 80196، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

كذلك، يأتي تنفيذ الإزالات، ضمن الموجة 21 من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، والتى بدأت منذ أيام بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وشرطة المسطحات المائية.

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