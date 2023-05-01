انهيار شقيق الفنان مصطفى درويش فى تشييع جثمانه بمسجد الحصرى (فيديو)

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش، بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وفور خروج جثمانه من المسجد دخل شقيقه "هاني" في حالة انهيار شديدة.

وكان أبرز الحضور الفنان حمزة العيلي، والفنان شريف سلامة، الفنان حسن أبوالروس، والفنانة ريهام عبدالغفور، والإعلامية لقاء سويدان، وحسن شتا.

وكان أعلن هاني درويش، صباح اليوم، وفاة شقيقه مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، وأعلن أن الجنازة ستكون من مسجد الحصري، على أن يقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياريت الكل يدعيله".

معلومات عن مصطفى درويش:

ومصطفى درويش ولد 11 يناير 1980، بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف 2011 من فيلم كف القمر بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة، وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة، وقدم خلال مسيرته الفنية القصيرة 30 عملا فنيًا، كما شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي أخرجته كاملة أبوذكري وأنتجته شركة العدل جروب، ولقى المسلسل نجاحًا كبيرًا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد، وترك بعض الأدوار التي لقيت قبولًا واسعًا في نفوس المواطنين.