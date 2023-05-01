الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل والمشدد لآخرين بتهمة قتل أحد الأشخاص فى سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ج" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ر.ك"و "م.ج" بالسجن المشدد 15 سنة والمتهم "ع.ا.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ج.ا" بدائرة مركز دار السلام.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا مفاده مقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقرروا الانتقام من المجنى عليه.

ويوم الحادث، ترصدوا له فى أحد الأماكن بجوار منزله وكانوا يستقلون تروسيكل وأطلقوا عليه النيران من سلاح نارى كان بحوزتهما وعندما تأكدوا من وفاته فروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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