الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المخرج معتز حسام ناعيا مصطفى درويش: "مالحقتش تحقق أحلامك"

مصطفى درويش
مصطفى درويش

رحل عن عالمنا اليوم الفنان مصطفى درويش، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد وفاته بسبب توقف عضلة القلب، إذ حرص الفنانين على نعي الفنان الراحل بمختلف الكلمات.

ومن جانبه، كتب المخرج معتز حسام منشورا له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قاعد بسمع فويسات مصطفي وترتيبات وأحلام لحاجات كتير اوي كنا بنفكر فيها ومش قادر استوعب لدرجة اني مش عارف أزعل عليه وعندي أمل انه مماتش عمرك قصير يامصطفى بس عيشت فيه تفاصيل كتير ملحقتش تفرح تكمل نجاحك وأحلامك ياتري يامصطفى ياحبيبي حاسس بإيه دلؤقتي وعايش في إيه وياتري روحك في سلام ولا لا".

وتابع: "أكيد روحك عايشه في سلام لان كل الناس مجتمعين علي حبك وجدعنتك وإنسانيتك...مصطفي دلؤقتي عايش الحقيقه الوحيده اللي موجوده اللي كل الأديان مختلفه علي فكرة تعايشها...مصطفي دلؤقتي عرف الحقيقه وعايشها ..الله يرحمك ويحسن إليك ياحبيب قلبي ..هيصعب علينا كلنا فراقك وموتك جرس إنذار لينا كلنا إن الدنيا مش مستاهله الصراع والحرب اللي احنا عايشينها...هتوحشني ياصاحبي".

الجدير بالذكر أن شقيق الفنان مصطفى درويش، هاني درويش قد أعلن عن خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، و قال: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

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