مؤلف "مذكرات زوج": قدمت علاقة الرجل والمرأة بمنظور عصري

نجح السيناريست محمد سليمان عبد المالك في مسلسله الجديد “مذكرات زوج” والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي والمأخوذ عن كتاب الراحل أحمد بهجت في ثاني تجاربه المحولة من الأعمال الأدبية إلى الدراما التلفزيونية بعد أن قدم العام الماضي مسلسل "راجعين يا هوا" للأديب أسامة أنور عكاشة.

وقال سليمان، لـ"الدستور" إنه سعيد برود أفعال الجمهور والنقاد حول مسلسل مذكرات زوج مشيرا إلى إنه استطاع أن يحقق هدفه ككاتب للمسلسل من وصول فكرته إلى قطاع كبير من الجمهور كعمل درامي وتحويل نصه الأصلي كرواية للكاتب الراحل أحمد بهجت إلى عمل مرئي معربا عن سعادته بالتعليقات الإيجابية حول ابطال المسلسل الذيين قدموا شخصياتهم بطريقة واداء مختلف عن الأعمال السابقة الذين قدموها للجمهور الذي كان يراهم في منطقة محددة بعيده عن النوع المقدم في "مذكرات زوج".

وعن تحويله لرواية ادبية لمسلسل تلفزيوني قال: “الأمر ليس مخاطرة على قدر إنه يحملك مسؤولية على عاتقك وهذا ليس في مسلسل مذكرات زوج فقط فأي عمل أقدمه للجمهور يكون مسؤولية كبيرة ان تقدم عمل جيد يحقق نجاح بين الجمهور ويكون لائق بتاريخ الفن المصري ولائق بتاريخي كمؤلف ومسلسل مذكرات زوج فكرة أن يكون مأخوذ من قامة كبيرة مثل الكاتب احمد بهجت ضعفت المسؤولية لدي خاصة انه حقق انجازات كبيرة سواء على مستوى الصحافة او على مستوى الكتابة الأدبية أو في الدراما التلفزيونية”.

قصة وأحداث مسلسل "مذكرات زوج"

تدور أحداث "مذكرات زوج" فى إطار لايت اجتماعى حول المشاكل الزوجية التى يعانى منها الأزواج فى منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفى دور مراقب جوى يعانى من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه فى منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل "مذكرات زوج"

"مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.