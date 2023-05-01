نائب رئيس الاتحاد الآسيوى: التنظيم المصرى لكأس الجمباز أبهر العالم

أكد الدكتور صقر الملا، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجمباز، أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حقق نجاحًا مبهرًا في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، بمشاركة 40 دولة، وقدم نموذجًا يحتذى به في كيفية استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى.

وتابع "الملا" أن الجميع أبدى انبهاره بمستوى تنظيم بطولة كأس العالم، وحجم الحضور الجماهيري في حفل الافتتاح، والذي وصل إلى عدد تاريخي لم يسبق أن شهدته ملاعب الجمباز على مستوى العالم، وأن كل هذا النجاح بات أمرًا طبيعيًا من الاتحاد المصري للجمباز في عهد المجلس الحالي.

وأشار الكويتي صقر الملا، إلى أن الجمباز المصري يعيش فترة ذهبية، ويظهر ذلك بوضوح من النتائج التي تحققها المنتخبات المصرية في كل المحافل الدولية والقارية، وأيضًا المستوى الرائع في تنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

وقال "الملا" إن الجمباز العربي والآسيوي أيضًا تطور بشكل كبير، وبات هناك لاعبون عرب يعتلون منصات التتويج في البطولات الدولية، وهو أمر مبشر ويفتح الباب أمام الجمباز العربي لحصد ميداليات أوليمبية في قادم المشاركات.

وأكمل "الملا": "الدولة المصرية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالرياضة خلال الفترة الأخيرة، وظهرت آثار ذلك من خلال الميداليات التي يحصدها اللاعبون المصريون في كل الرياضات والمناسبات".

ويعد الدكتور صقر الملا من القيادات البارزة في رياضة الجمباز داخل دولة الكويت وعلى المستوى العربي أيضًا، وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي في الانتخابات الأخيرة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يناير الماضي.

واختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص- التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.