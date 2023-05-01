الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احتشاد محبي مصطفى درويش أمام مسجد الحصري في انتظار وصول جثمانه

جنازة مصطفى درويش
جنازة مصطفى درويش

احتشد مجموعة كبيرة من المواطنين أمام مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، منذ قليل، في انتظار وصول جثمان النجم الكبير مصطفى درويش، لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن تشيعه لمثواه الأخير.

وذلك بعد أن وفاته المنية في الصباح الباكر، بسبب توفق عضلة القلب بشكل مفاجيء دون وجود أعراض، أو إنذار سابق، 

و نشر الفنان مصطفى درويش أمس، منشور عبر صفخته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متحدثًا عن شعوره الدائم بالأرق، وعدم قدرته على النمو بصورة جيدة، الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدًا، عقب إعلان خبر وفاته.

ونعى مجموعة كبيرة من الفنانين الفنان مصطفى درويش، أبرزهم محمد هنيدي، وعصام السقا، وأحمد محمود عبدالعزيز، وذلك بعدما كتب شقيق مصطفي درويش: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر". 

وتابع: "العزاء بإذن الله تعالى غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
وولد الفنان مصطفي درويش11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

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التواصل الإجتماعى فيس بوك السادس من أكتوبر الفنان مصطفي درويش بمسجد الشرطة تواصل الاجتماعي خالد يوسف لفنان مصطفى درويش وصول جثمان

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