الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد رحيل مصطفى درويش.. أعراض وأسباب الإصابة بتوقف عضلة القلب

الفنان الراحل مصطفي
الفنان الراحل مصطفي درويش

كان الفنان مصطفى درويش في ريعان شبابه، لم يعان من أي أمراض، وكان يحب الحياة والناس، ويتواصل مع جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بشكل مستمر، حتى آخر لحظات حياته، الأمر الذي أثار دهشة وصدمة الجميع بسماع خبر رحيله بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لتوقف في عضلة القلب.

 

ويرصد "الدستور" أعراض وأسباب الإصابة بتوقف عضلة القلب، وذلك وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية، في سياق السطور التالية.

 

أعراض الإصابة بتوقف عضلة القلب

  • يشعر المريض بالانهيار المفاجئ، وتوقف النبض.
  • ومن ضمن أعراض التوقف المفاجئ لعضلة القلب هو توقف التنفس، وفقدان الوعي.
  • يُصاب المريض بشعور مزعج في منطقة الصدر، يسبب له ضيق النفس.
  • وفي كثير من الأحيان لا يسبق التوقف المفاجئ لعضلة القلب أي أعراض.

 

أسباب الإصابة بتوقف عضلة القلب

السبب الأكثر شيوعًا لتوقف القلب المفاجئ هو اضطراب النظم القلبي، ويكون صغار السن المصابين بمتلازمة QT الطويلة أكثر عرضة لخطر الوفاة المفاجئة، واضطراب النوم، ما يسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي.

 

رحيل الفنان مصطفي درويش

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل مصطفى درويش نُقل إلى أحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد، ولم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تمامًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر.

 

ورحل الفنان مصطفى دوريش عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ 42 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي أحزن الجميع، خاصًة أنه لم يعان من أي أمراض مسبقة.

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