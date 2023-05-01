الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى للمرأة": تحية شكر وتقدير لعاملات مصر لجهودهن وعطائهن لبناء الوطن

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بالتحية والتقدير للمرأة العاملة فى كل مواقع العمل على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وبعث المجلس القومى للمرأة بهذه المناسبة رسالة تهنئة للمرأة العاملة جاء فيها: تحية شكر وتقدير إلى عاملات مصر بجميع محافظات الجمهورية لجهودهن وعطائهن لبناء الوطن وتقدمه.. كل عام وأنتن بخير.

ونشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مقتطفات من كلمة الرئيس، اليوم الإثنين، فى احتفالية عيد العمال، جاء فيها:

"ده حقكم وربنا يوفقكم" كلمات السيد الرئيس .. في الاحتفال بعيد العمال "تكليف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة".

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المساواة بين الجنسين الاحتفال بعيد العمال احتفالية عيد العمال

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