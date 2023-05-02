الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملابس للأيتام وأدوية وإعانات للفقراء.. أعمال خير "خفية" لمصطفى درويش

مصطفي درويش
مصطفي درويش

غلّفت مشاعر الحزن وسائل التواصل الاجتماعي أمس الإثنين فور الإعلان عن وفاة الممثل الشاب مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا في عمر الـ43 عاماً. 

وحكى عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مواقف مؤثرة عن الأعمال الخيرية للفنان الراحل. 

وكتب حساب باسم عبير عبدالستار على فيسبوك: "دلوقتي وبعد وفاته أقدر أعلن عن الخير اللي كان مصطفى درويش بيعمله معانا من سنين وفي الخفاء.. مصطفى كان بيشارك معانا في إطعام الصائمين في رمضان وشراء الأدوية وإعانات شهرية ده غير الوجبات اللي كانت بتطلع من المطعم عنده".

وأضافت: "آخر حاجة مصطفى عملها شراء ملابس أيتام وصمم إن الأطفال يختاروا اللبس بنفسهم.. دعواتكم ليه بالله عليكم، ربنا يجعل عملك في ميزان حسناتك ويغفر لك ويرحمك، مش مصدقة يا مصطفى، لا حول ولا قوة إلا بالله".

إعانات شهرية مصطفى درويش شراء أدوية الفنان مصطفي درويش السبب وراء وفاه مصطفي درويش

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