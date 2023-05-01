بالأسماء.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الأذن لـ 21 مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قرار رقم 643 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقـــــررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم خالد محمود محمد أحمد - وآخرهم إكرامى محمد توفيق مصطفى فرحات) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
خالد محمود محمد أحمد السعودية 23/7/1992 الألمانية
أنور وجدى عبد الكريم فريد محمد الدقهلية 1/1/1994
باسل عماد عباس زكى حسين الدقهلية 5/3/1994
أحمد ذكاء على عبد الله صقر الكويت 12/12/1981
محمد رضا على صالح يوسف الغربية 10/5/1989
كريم محمد حسن محمد كمال الدين البهيدى القاهرة 17/11/1983
الطفل إبراهيم حسن السيد حسن المنشاوى القاهرة 25/6/2014
أمانى محمد ربيع محمد دياب السعودية 1/10/1977
آلاء بدر محمد إبراهيم قاعود السويس 10/4/2007
دنيا عصام الدين السيد على قنديل القاهرة 9/6/1988 الهولندية
هبة منصور محمد عبد الله الدهبلى الإسكندرية 21/6/1987
سامح بهاء الدين إبراهيم عبد الله القاهرة 28/3/1986
أحمد محمد عبد الحميد أحمد الجيزة 15/8/1980
أحمد جهاد أنيس أيوب دمياط 12/7/1980
طارق عصام محمود موافى السعودية 25/4/1989
محمد أحمد عبد الفتاح الشرشابى هولندا 18/5/1983
الطفلة/ شدان عيسى إبراهيم محمد الحميدى الجيزة 26/8/2015 السعودية
زمزم أحمد المليجى النجار القاهرة 22/2/1969
الطفل/ تاج الدين محمد سيد عبد التواب محمد القاهرة 9/5/2022 الصينية
صبرية أحمد عبد الرحمن منصور البحيرة 22/1/1962 العُمانية
إكرامى محمد توفيق مصطفى فرحات الدقهلية 1/1/1983 الناميبية