بالأسماء.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الأذن لـ 21 مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قرار رقم 643 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقـــــررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم خالد محمود محمد أحمد - وآخرهم إكرامى محمد توفيق مصطفى فرحات) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

خالد محمود محمد أحمد السعودية 23/7/1992 الألمانية

أنور وجدى عبد الكريم فريد محمد الدقهلية 1/1/1994

باسل عماد عباس زكى حسين الدقهلية 5/3/1994

أحمد ذكاء على عبد الله صقر الكويت 12/12/1981

محمد رضا على صالح يوسف الغربية 10/5/1989

كريم محمد حسن محمد كمال الدين البهيدى القاهرة 17/11/1983

الطفل إبراهيم حسن السيد حسن المنشاوى القاهرة 25/6/2014

أمانى محمد ربيع محمد دياب السعودية 1/10/1977

آلاء بدر محمد إبراهيم قاعود السويس 10/4/2007

دنيا عصام الدين السيد على قنديل القاهرة 9/6/1988 الهولندية

هبة منصور محمد عبد الله الدهبلى الإسكندرية 21/6/1987

سامح بهاء الدين إبراهيم عبد الله القاهرة 28/3/1986

أحمد محمد عبد الحميد أحمد الجيزة 15/8/1980

أحمد جهاد أنيس أيوب دمياط 12/7/1980

طارق عصام محمود موافى السعودية 25/4/1989

محمد أحمد عبد الفتاح الشرشابى هولندا 18/5/1983

الطفلة/ شدان عيسى إبراهيم محمد الحميدى الجيزة 26/8/2015 السعودية

زمزم أحمد المليجى النجار القاهرة 22/2/1969

الطفل/ تاج الدين محمد سيد عبد التواب محمد القاهرة 9/5/2022 الصينية

صبرية أحمد عبد الرحمن منصور البحيرة 22/1/1962 العُمانية

إكرامى محمد توفيق مصطفى فرحات الدقهلية 1/1/1983 الناميبية