الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الأذن لـ 21 مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قرار رقم 643 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض  اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقـــــررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،  يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  خالد محمود محمد أحمد - وآخرهم إكرامى محمد توفيق مصطفى فرحات) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

خالد محمود محمد أحمد السعودية 23/7/1992 الألمانية 

 

 أنور وجدى عبد الكريم فريد محمد الدقهلية 1/1/1994 

 

باسل عماد عباس زكى حسين الدقهلية 5/3/1994 

 

أحمد ذكاء على عبد الله صقر الكويت 12/12/1981

 

محمد رضا على صالح يوسف الغربية 10/5/1989 

 

 كريم محمد حسن محمد كمال الدين البهيدى القاهرة 17/11/1983

 

الطفل إبراهيم حسن السيد حسن المنشاوى القاهرة 25/6/2014

 

 أمانى محمد ربيع محمد دياب السعودية 1/10/1977 

 

آلاء بدر محمد إبراهيم قاعود السويس 10/4/2007 

 

 دنيا عصام الدين السيد على قنديل القاهرة 9/6/1988 الهولندية 

 

 هبة منصور محمد عبد الله الدهبلى الإسكندرية 21/6/1987 

 

 سامح بهاء الدين إبراهيم عبد الله القاهرة 28/3/1986 

 

 أحمد محمد عبد الحميد أحمد الجيزة 15/8/1980

 

 أحمد جهاد أنيس أيوب دمياط 12/7/1980 

 

طارق عصام محمود موافى السعودية 25/4/1989 

 

 محمد أحمد عبد الفتاح الشرشابى هولندا 18/5/1983

 

 الطفلة/ شدان عيسى إبراهيم محمد الحميدى الجيزة 26/8/2015 السعودية 

 

 زمزم أحمد المليجى النجار القاهرة 22/2/1969 

 

 الطفل/ تاج الدين محمد سيد عبد التواب محمد القاهرة 9/5/2022 الصينية 

 

 صبرية أحمد عبد الرحمن منصور البحيرة 22/1/1962 العُمانية 

 

 إكرامى محمد توفيق مصطفى فرحات الدقهلية 1/1/1983 الناميبية

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