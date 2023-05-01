جهاز تنمية البحيرات: دعم المزرعة السمكية في قرية أم شيحان ورفع كفاءتها بشمال سيناء

أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فرحات الحسيني على دعم المزرعة السمكية بقرية أم شيحان ورفع كفائتها لخدمة جميع الأهالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد الحسيني اليوم المزرعة السمكية في قرية أم شيحان مركز الحسنة بوسط سيناء.

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة الحسنة سعد خليل بغدادي على أن الزيارة تأتي في اطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

وأشاد مشايخ وعواقل المنطقة بجهود الدولة في تنمية منطقة وسط سيناء ومواصلة مسيرة التنمية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدا في تلبية مطالب أهالى وسط سيناء في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي.