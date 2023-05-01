"أخلاقيات العلم" في ندوة بدار الكتب والوثائق.. الأربعاء

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "أخلاقيات العلم وآداب الطلب"، في تمام الثانية عشر ونصف من ظهر الأربعاء 3 مايو 2023 ، بقاعة الندوات بمقر الدار بكورنيش النيل.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة كل من: الدكتور عبد الحميد مدكور ويتناول موضوع أهمية المخطوط العربي، والدكتور إبراهيم الهدهد ويتحدث عن أخلاقيات العلم مع المخطوط العربي، والدكتور أحمد فؤاد باشا ويتحدث عن أخلاقيات البحث في التراث العلمي، والدكتور أيمن فؤاد سيد ويتحدث عن آداب طلب العلم.

وينظم الندوة مركز تحقيق التراث التابع لدار الكتب والوثائق القومية وهو أحد المراكز العلمية المتخصصة داخل الدار، ويعنى المركز بتحقيق التراث المخطوط ودراسته وإعادة نشره وتبسيطه للعامة من القراء.

وفي سياق آخر؛ عقدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، صباح أمس الأحد، محاضرة تثقيفية لمناقشة أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة ولمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا، أوضحت خلالها الدكتورة هناء خليفة -مدرس الإذاعة بأكاديمية 6 أكتوبر- بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأشارت "خليفة" إلى أنه تم صرف ملياري جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو مليون و600 ألف مستحق، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بداية من يوليو 2020 والتي استمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، فيما قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين.