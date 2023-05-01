الرئيس السيسى يوجّه بممارسة العمال للرياضة.. ومدير مصنع: "بيبدأوا بطابور صباحى"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدير مصنع "فيوتك" بالاهتمام بالمحافظة على الحالة الصحية للعمال في كافة القطاعات، والحفاظ على ممارسة الرياضة بشكل يومي، فيما أكد مدير المصنع أن العمال يبدأ يومهم بممارسة الرياضة من خلال طابور صباحي.

وأكد الرئيس السيسي أن زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية سيعمل على زيادة الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك أثناء مشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، خلال الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

ومن المقرر أن يوجّه الرئيس السيسي كلمة إلى عمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، فضلًا عن قيامه بتكريم عدد من قُدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قُدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.