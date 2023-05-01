الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يوجّه بممارسة العمال للرياضة.. ومدير مصنع: "بيبدأوا بطابور صباحى"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدير مصنع "فيوتك" بالاهتمام بالمحافظة على الحالة الصحية للعمال في كافة القطاعات، والحفاظ على ممارسة الرياضة بشكل يومي، فيما أكد مدير المصنع أن العمال يبدأ يومهم بممارسة الرياضة من خلال طابور صباحي.

وأكد الرئيس السيسي أن زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية سيعمل على زيادة الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك أثناء مشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، خلال الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

ومن المقرر أن يوجّه الرئيس السيسي كلمة إلى عمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، فضلًا عن قيامه بتكريم عدد من قُدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قُدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ارة القوى العاملة ئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطنية لتطوير الصناعة

الأكثر قراءة

وفاة مواطن صدمته سيارة مسرعة فى الخليفة

"جبران" يناشد الرئيس السيسى منح العمال معاشًا يساوى آخر أجر

السيسى لمدير مصنع "فيوتك": "هدعمك لزيادة المكون المحلى لمنتجك 90%"

الرئيس السيسى يوجّه بممارسة العمال للرياضة.. ومدير مصنع: "بيبدأوا بطابور صباحى"

بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان

إصابة مواطن فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى "العريش- القنطرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟