الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جريدة الدستور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

ومن المقرر أن يوجّه الرئيس السيسي كلمة إلى عمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية.

كما سيقوم الرئيس بتكريم عدد من قُدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قُدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

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