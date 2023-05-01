أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يحتفل بعيد العمال.. بدء صرف مقررات التموين لمايو

أحداث كثيرة شهدتها الساعات الماضية تنوعت بين الشأن المحلي والشأن العالمي وأخبار الحوادث، جميعها كان مثيرًا لاهتمام المواطن، ولمن يرغب في معرفة آخر الأخبار التي حدثت على مدار الساعات الماضية، ترصد الدستور نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر.

ويفتتح الرئيس السيسي خلال الاحتفالية 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية.. هنا

الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "سواعد مصرية"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن السواعد المصرية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال بشركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية.

وظهر في الفيديو أنه في 1 مايو 1886 نظم أكثر من 300 ألف عامل في شيكاغو الأمريكية الإضراب عن العمل، مطالبين تحديد ساعات العمل لـ8 ساعات فقط، فيما حدث مواجهات بين الشرطة والعمال المضربين وتخليدا لذكرى العمال أصبح يوم 1 مايو عيد للعمال في معظم دول العالم ومن بينهم مصر.. هنا

تقديرا لجهوده.. رئيس اتحاد العمال يهدي درعا تذكارية للرئيس السيسي

أهدى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درعا تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال عيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة إلى عمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، فضلا عن قيامه بتكريم عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.. هنا

سعر جرام الذهب اليوم 1 مايو 2023 فى مصر ودون مصنعية للبيع والشراء

أسعار الذهب من المواضيع التى يبحث عنها الكثير من المواطنين باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وقد شهدت الأسعار نوعا من الارتفاع الجنونى فى بداية النصف الثانى من شهر أبريل.. هنا

التموين تبدأ في صرف المقررات التموينية لشهر مايو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، فى صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023.

بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقة الدعم التمويني. وقد شهدت ارتفاع في 16 سلعة تموينية، من ضمنهم السكر لتكون نسبة الزيادة نحو 1.5 جنيه، وأيضا الزيت بنحو 5 جنيهات، بينما الأرز بنحو 1.5 جنيه..هنا

وزير النقل يشهد مراسم توقيع عقد بناء سفينتين متعددة الأغراض MPC14K

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور سوك لي الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر، مراسم توقيع عقد بناء سفينتين متعددة الأغراض MPC14K بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.

وقام بالتوقيع على العقد كل من لواء بحري/ وائل محمد الخالق- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وسوجون لي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.. هنا

