مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023. فى ظل اقتراب أغلب الدوريات الأوروبية من محطتها الأخيرة، حيث اشتعلت المنافسة بين مان سيتى وارسنال على لقب الدورى الانجليزى، فى حين اقترب برشلونة من التتويج رسميا بلقب الدورى الاسبانى، ونابولى من حسم لقب الدورى الايطالى.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وريال مايوركا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- ليستر سيتي × إيفرتون.. في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويتربع مان سيتى على قمة الدورى الانجليزى بعد فوزه الهام على فولهام بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الرابعة والثلاثين، فيما ينتظر أرسنال صاحب المركز الثانى بالبريميرليج مباراة صعبة فى العاشرة من مساء غدًا الثلاثاء أمام تشيلسى، فى ختام مباريات الجولة الرابعة والثلاثين، وفى حال فوز فريق «المدفعجية» سيعود أبناء أرتيتا لقمة الدورى الانجليزى بصفة مؤقتة، انتظارًا لمعرفة نتيجة مباراة مانشستر سيتى مع وست هام والمقرر لها العاشرة مساء الاربعاء القادم والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين، أماما فى حال خساراة أرسنال امام تشيلسى سيفقد الفريق الامال فى الاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الانجليزى.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مايوركا × أتلتيك بلباو.. في تمام السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إشبيلية × جيرونا: في تمام التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

ويتربع برشلونة على قمة الدورى الاسبانى بدون منازع برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى، و13 نقطة عن اتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث فى جدول ترتيب الليجا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

- مالي × بوركينا فاسو.. في تمام التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.