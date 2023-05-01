بث مباشر.. احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر بحضور الرئيس السيسي

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لاحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

ويفتتح السيسي، خلال الاحتفالية 5 مشروعات صناعية جديدة فى إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، كما يكرم عددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.