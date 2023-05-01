مصرع شخص فى انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس (صور)

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى أمام قرية أبوسلطان، وجرى نقل جثمانه لثلاجة المستشفى لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف في الجثمان.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب السيارة رقم "٣٩٦٢ ط ل ف" على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى أمام قرية أبوسلطان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما جرى الدفع بسياراة إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع "جودة سلامة سالمان سليمان" 50 سنة من مدينة التل الكبير وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من التحريات معرفة ملابسات وتفاصيل الحادث.