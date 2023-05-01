علامات تحذرك.. علاقتك مع شريك حياتك في طريقها للانهيار

يمكن أن يكون من الصعب التعامل مع قضايا العلاقة الزوجية، خاصة عندما تعلم أنه ينهار، وننشر فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تخبرك أن علاقتك بشريكك لن تسير في أي مكان وأنك بحاجة إلى التراجع.

يصعب بناء العلاقات ويستغرق الأمر سنوات للوصول إلى تلك العلاقة الحميمة وفهمها، لذلك عندما تعرف أنها تنهار يصعب قبول الحقيقة، وإذا كنت تسأل نفسك كثيرًا عن الانفصال عن شريكك لأن الأمور لا يبدو أنها تسير على ما يرام، إليك بعض العلامات على وجود مشكلة أو مشاكل خطيرة في علاقتك ويجب أن تأخذها على محمل الجد.

◘ لا يمكنك إيجاد أرضية مشتركة

وفقا لموقع ذا صن تريد شيئًا وشريكك يريد شيئًا آخر، وبغض النظر عن عدد المرات التي ناقشتها فيها إذا لم يتفق أحد على أرضية مشتركة فقد تكون علامة على التعامل مع هذه المشكلة بجدية والتراجع، ومع ذلك إذا كنت ترغب في منح علاقتك بعض الوقت على أمل أن تتحسن الأمور من جانب شريكك فاستمر في ذلك، ولا تنس أن تكرم نفسك في هذه الأثناء.

◘ لا تنجذب نحو شريك حياتك

إذا لم تجد الشخص الآخر في علاقتك جذابًا فقد تكون مشكلة كبيرة، اسأل نفسك عما إذا كنت على استعداد لأن تكون في علاقة بدون أي ألفة، إذا كنت لا تشعر بالرغبة في مشاركة هذا الشخص في العديد من الأمور الحياتية فقد حان الوقت لتغيير علاقتك.

◘ انعدام الثقة

أساس كل علاقة قوية ودائمة مبني على الثقة، بدونها ستنهار العلاقة في النهاية، إذا كنت الشخص الذي يعاني من مشكلات الثقة ولم يرتكب شريكك أي خطأ، فأنت بحاجة إلى العمل على نفسك أو زيارة خبير علاقات أو التحدث إلى شريكك، لكن إذا كسر شريكك ثقتك وحاولت ما يكفي لحل الأمور فقد حان الوقت لإنهاء تلك العلاقة.

◘ اخترت مشاركة أخبارك مع أشخاص آخرين

من الشائع جدًا أن تتوجه إلى شريكك بمجرد أن يكون لديك بعض الأخبار المهمة لمشاركتها، سواء كانت ترقية في العمل أو غير ذلك فلا يوجد شخص آخر غير شريكك الذي عادة ما تتوجه إليه أولاً، لكن إذا كنت تتوجه إلى أشخاص أخرين فهذا يعني أنه غير مهم بالنسبة لك.