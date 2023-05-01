الدواء: ورشة عمل عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد لشركات التوزيع

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد لشركات التوزيع والمخازن والمستودعات في سوق الدواء المصري.

وقالت الهيئة إن ورشة العمل إلى التعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وشركات التوزيع وإجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري وتوضيح المخالفات الأكثر شيوعا وذلك طبقا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد العالمية لرفع كفاءة المخازن والمستودعات وضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٧ مايو ٢٠٢٣ ولمدة يوم تدريبي واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافتة إلى أن الورشة العمل مقدمة لممثلي شركات التوزيع والمخازن والمستودعات.

وقالت إن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، مشيرة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠٢٣.

وأفادت هيئة الدواء المصرية، بإنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.