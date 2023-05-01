أهالى شما فى المنوفية: "حياة كريمة" أحدثت طفرة تنموية

نهضة كبيرة تشهدها مختلف مراكز وقرى محافظة المنوفية، خاصة قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتي أحدثت فيها مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية طفرة كبيرة على كافة المستويات في مختلف المجالات، من خلال العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من سكان وأهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

يقول حسن عبدالنبي أحد أهالي قرية شما بمحافظة المنوفية، إنه منذ أن وطأت مبادرة حياة كريمة الرئاسية قدمها في قرية شما وبمحافظة المنوفية كاملة، وهناك طفرة وتغير كبير على كافة المستويات، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة وتبطين الترع وغيرها من الخدمات.

تابع إن أفضل ما جاءت به مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية هو مشروع الوحدة الصحية وتوصيل الغاز لكافة البيوت في قرية شما، الأمر الذي جعل أهالي القرية يشعرون بحياة كريمة حقيقة داخل الدولة المصرية.

من حانبه أشاد طلعت منصور، أحد أهالي قرية شما بمحافظة المنوفية، بالمشروعات الضخمة التي شهدتها القرية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي تمثلت في مجمع خدمات المواطنين يضم سجل مدني وشهر عقاري وبريد مطور ومكتب تموين ووحده محلية ومكتب شئون اجتماعية وغيرها من الخدمات العامة التي كان يفتقدها أهالي القرية.

واستكمل حديثه بأنه تم تنفيذ مستشفى كبرى بقرية شما بمواصفات عالمية لخدمة أهالي القرية تابعة لمنظومة التأمين الصحي، وتضم نقطة إسعاف وتقدم كافة الخدمات الصحية لأهالي القرية والمحافظة بالكامل.

أضاف محمد عبدالعزيز، أحد أهالي القرية أنه تم تزويد قرية شما بأعمدة إنارة ومحولات كهرباء، بجانب تطوير ورصف مختلف الطرق، علاوة على إنشاء وتجديد عدد من المدارس التعليمية، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية والمحافظة بالكامل.