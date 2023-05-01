الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فرقة "باك ستريت بويز" فى ضيافة المتحف القومى للحضارة المصرية.. اليوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز"، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر لإحياء حفل جماهيري اليوم الإثنين، وذلك ضمن جولتها حول العالم والتي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.

وكان فى استقبال الفرقة الغنائية الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بأعضائها وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى، مشيرًا إلى أهمية المتحف فى الحفاظ على التاريخ والتراث المصري على مر العصور.

وقال الدكتور أحمد غنيم، إن المتحف أصبح واجهة ثقافية وقبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية القديمة خلال تواجدهم في مصر، الأمر الذي له دلالة على شغفهم بمعالم هذه الحضارة وإرثها الثقافي.

وقد قام باسم رءوف، أمين المتحف، باصطحاب الفرقة في جولة إرشادية داخل قاعات العرض المختلفة، وشرح لها خلالها كنوز المتحف الأثرية المعروضة،  كما استعرض لهم سيناريو العرض المتحفي ومدى قيامه بإبراز إبداعات الحضارة المصرية.

وخلال الجولة أعرب أعضاء الفرقة عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدى عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف واصفين إياه بالصرح شامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، مؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.

يشار  إلى أن أعضاء فرقة "باك ستريت بويز" استهلوا زيارتهم لمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، وقد صل الفريق إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس، وذلك لإحياء حفلًا جماهيريًا له غدًا في مصر والذي سيُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما سيقوم بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

فرقة باك ستريت بويز المتحف القومي للحضارة المصرية حفلات مقتنيات أثرية أهرامات الجيزة وزارة السياحة والآثار

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