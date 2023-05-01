جمال الكشكي: رغبة عربية حقيقية في عودة سوريا للحضن العربي

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، عن الجهود في إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن رغبة عربية حقيقية في عودة سوريا للحضن العربي.

وأضاف أن عمان تستضيف اجتماعاً عربياً تشاورياً حول سوريا، موضحاً أنه في حال هناك نية لإعادة النظام للجامعة فإنه يجب أن يعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، بناء على طلب دولة ما وبتأييد من دولة إضافية.

وتابع: "ويتم طرح مطلب عودة سوريا إلى الجامعة عندئذ يبدأ النقاش هناك دول ستقول نعم ودول ستقف على الحياد ودول سترفض وفي نهاية الاجتماع تقوم الرئاسة وهي حاليًا لدولة مصر إما سنلجأ للتصويت بحيث الأغلبية تغلب الأقلية، وإما نلجأ للتوافق العريض الذي ننتهجه في الجامعة العربية، علمًا أن الجامعة العربية تتفادى دائما التصويت رغم وجوده في الميثاق، وتحاول دائمًا التوصل إلى وفاق".