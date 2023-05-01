الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال الكشكي: رغبة عربية حقيقية في عودة سوريا للحضن العربي

جمال الكشكي
جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، عن الجهود في إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن رغبة عربية حقيقية في عودة سوريا للحضن العربي.

 وأضاف أن عمان تستضيف اجتماعاً عربياً تشاورياً حول سوريا، موضحاً أنه في حال هناك نية لإعادة النظام للجامعة فإنه يجب أن يعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، بناء على طلب دولة ما وبتأييد من دولة إضافية.

وتابع: "ويتم طرح مطلب عودة سوريا إلى الجامعة عندئذ يبدأ النقاش هناك دول ستقول نعم ودول ستقف على الحياد ودول سترفض وفي نهاية الاجتماع تقوم الرئاسة وهي حاليًا لدولة مصر إما سنلجأ للتصويت بحيث الأغلبية تغلب الأقلية، وإما نلجأ للتوافق العريض الذي ننتهجه في الجامعة العربية، علمًا أن الجامعة العربية تتفادى دائما التصويت رغم وجوده في الميثاق، وتحاول دائمًا التوصل إلى وفاق".

مواد متعلقة

التموين: 36 مليون مواطن مستفيدون من إضافة 100 جنيه على البطاقات

سمير فرج: الرئيس السيسي أسهم في رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

"التموين": أقل سعر شبكة ذهب بتوصل 30 ألف جنيه

"التموين": لا زيادة في سعر رغيف العيش المدعم

فرحات: الأحزاب لم تعد الفاعل الوحيد في الحياة السياسية والمجتمع المدني حاضر

علي الدين هلال: الحوار الوطني يُشكل سابقة في التاريخ المصري

علي الدين هلال: الحوار الوطني يعيد رسم الخريطة السياسية في مصر

برلمانية: صناعة القرار على مستوى المحليات يحتاج إلى كوادر شابة مدربة جيدًا

الأكثر قراءة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حدث في سبعينات القرن الماضي

إحالة عامل خردة للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل فى أكتوبر

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

٢٨ ليلا و قصيدة

اللص الشريف!!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟