17 ألف و 653 وافد من السودان إلي أسوان عبر معبرى قسطل وأرقين خلال 3 أيام

توصلت «الدستور» لإعداد الوافدين من دولة السودان الشقيقة لظروف الحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلي الحدود المصرية عبر معبر أرقين البري ومعبر قسطل البري، علي مدار 3 أيام من يوم 27 إبريل الجاري حتي نهاية السبت.

وجاءت الأعداد كالتالي:

استقبل معبر أرقين البري فى يوم 27 إبريل الجاري عدد 2223 شخص، بينما وصل معبر قسطل البري 2733، ليصل إجمالى عدد اليوم 4956 شخص وافد من دولة السودان عبر الحدود المصرية بمختلف الجنسيات.

وفي يوم 28 إبريل الجاري وصل إلي معبر أرقين البري عدد 3301 شخص، و توافد إلي معبر قسطل البري 3951 شخص، ليصل إجمالى عدد الوافدين 7252 شخص بمختلف الجنسيات.

أما حتى نهاية السبت، الموافق يوم 29 إبريل الجاري، وصل عدد الأشخاص الذين توافدوا إلي معبر ارقين البري من دولة السودان 1515 شخص، بينما وصل عدد 3930 شخص عبر ميناء قسطل البري، ليصل إجمالى العدد إلي 5445 شخص من مختلف الجنسيات.



وبذلك وصل إجمالي الوافدين من دولة السودان عبر معبري أرقين البري وقسطل البري علي مدار 3 أيام متواصلة 17 الف و 653 شخص بمختلف الجنسيات، نظرًا لحالة الحرب القائمة في دولة السودان.



وبالنسبة للإجراءات المتبعة مع الوافدين من دولة السودان عبر معبر ارقين البري وقسطل البري، حيث يتم مراجعة أوراق الإفادة الخاصة بحصول المتوافدين علي تطعيم مرض "الحمي الصفراء".



كما يتم تطعيم الأطفال أقل من سن 15 عامًا بمصل شلل الأطفال، بالإضافة إلى أنه يتم إجراء فحص وتحليل عشوائي لأي شخص مشتبه فيه بواسطة الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية أجرى دكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للطب الوقائى، والدكتور حازم الفيل مساعد الوزير للطب العلاجي والدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى، والدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة في أسوان، ودكتور مصطفى أبو المجد مدير الحجر الصحي والطب الوقائي في المديرية، جولة فى المعابر للإطمئنان علي سير الأعمال في استقبال المتوافدين من دولة السودان الشقيقة لظروف الحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.